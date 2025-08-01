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11:28, 1 августа 2025Забота о себе

Людям после 50 лет дали советы по сохранению зрения

Офтальмолог Миралес: После 50 лет надо контролировать внутриглазное давление
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

Офтальмолог Висенте Миралес заявил, что у людей после 50 лет увеличивается риск развития заболеваний глаз. В разговоре с изданием Vanitatis он дал пять советов по сохранению зрения в этом возрасте.

Миралес назвал сон в контактных линзах одной из самых вредных привычек для глаз. Снимать их надо даже для короткого дневного отдыха, подчеркнул он.

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Также врач призвал людей зрелого возраста регулярно контролировать внутриглазное давление, так как оно — один из главных факторов риска развития глаукомы. Кроме того, он посоветовал не тереть глаза из-за усталости, сухости или зуда, поскольку люди обычно перед этим не моют руки, что чревато возникновением различных инфекций.

В заключение Миралес добавил, что стоит защищать глаза во время занятия любыми видами спорта и снимать контактные линзы перед плаванием и принятием душа.

Ранее офтальмолог Эндрю Хабермэн объяснил, почему в уголках глаз появляется слизь после сна. По его словам, это скопление бактерий, которые уничтожила иммунная система.

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