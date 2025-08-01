Людям после 50 лет дали советы по сохранению зрения

Офтальмолог Миралес: После 50 лет надо контролировать внутриглазное давление

Офтальмолог Висенте Миралес заявил, что у людей после 50 лет увеличивается риск развития заболеваний глаз. В разговоре с изданием Vanitatis он дал пять советов по сохранению зрения в этом возрасте.

Миралес назвал сон в контактных линзах одной из самых вредных привычек для глаз. Снимать их надо даже для короткого дневного отдыха, подчеркнул он.

Также врач призвал людей зрелого возраста регулярно контролировать внутриглазное давление, так как оно — один из главных факторов риска развития глаукомы. Кроме того, он посоветовал не тереть глаза из-за усталости, сухости или зуда, поскольку люди обычно перед этим не моют руки, что чревато возникновением различных инфекций.

В заключение Миралес добавил, что стоит защищать глаза во время занятия любыми видами спорта и снимать контактные линзы перед плаванием и принятием душа.

Ранее офтальмолог Эндрю Хабермэн объяснил, почему в уголках глаз появляется слизь после сна. По его словам, это скопление бактерий, которые уничтожила иммунная система.