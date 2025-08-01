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14:06, 1 августа 2025Культура

Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма о насилии

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение фильма «Прости, детка»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Фильм «Прости, детка»

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Прости, детка». Об этом сообщила компания «Экспонента фильм», которая занималась прокатом картины на территории страны.

Фильм 2025 года режиссера Евы Виктор рассказывает о девушке, которая пытается пережить эпизод сексуализированного насилия, который произошел с ней в колледже. По сюжету, она работает преподавателем, общается с лучшей подругой, заводит новый роман. Главную роль в драмеди исполнила Виктор.

Мировая премьера «Прости, детка» прошла на американском фестивале «Сандэнс», там лента получила приз за лучший сценарий. В России фильм начал демонстрироваться в кинотеатрах официально с 24 июля.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Закон обязует владельцев социальных сетей и аудиовизуальных сервисов блокировать произведения.

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