Путин запретил дискредитирующие традиционные ценности фильмы

Путин подписал закон о запрете дискредитирующих традиционные ценности фильмов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Соответствующий документ выложен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон обязует владельцев социальных сетей и аудиовизуальных сервисов блокировать произведения, уличенные министерством культуры в «отрицании традиционных духовно-нравственных ценностей России».

Также это будут должны делать владельцы страниц в соцсетях с суточной аудиторией 500 тысяч и более пользователей. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее председатель движения в защиту традиционных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова предложила ввести штрафы за поиск и просмотр порнографии в интернете. «Порнография должна быть под запретом уже давно», — сказала она, добавив, что такая мера позволит улучшить демографическую ситуацию в России.