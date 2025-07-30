Движение в защиту традиционных ценностей предложило штрафовать россиян за просмотр порно

Общественница Жгутова призвала штрафовать за поиск и просмотр порно в интернете

В России необходимо ввести штрафы за поиск и просмотр порнографии в интернете. С таким предложением выступила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова в разговоре с изданием «Абзац».

По мнению Жгутовой, порнография вызывает зависимость, а также мешает созданию семей. Общественница призвала запретить и заблокировать подобный контент.

«Нужно делать отдельный запрет на порнографию. У нас сейчас есть запрет на создание и распространение. А использование для себя, что называется, не запрещено. Порнография должна быть под запретом уже давно. [За просмотр и поиск нужно вводить] административное наказание, штрафы», — заявила она.

Жгутова полагает, что такая мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. За такое правонарушение россиянам будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.