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05:10, 1 августа 2025Мир

Музей истории США убрал информацию об импичментах Трампу

WP: Национальный музей истории США убрал информацию об импичментах Трампу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальный музей истории США в Вашингтоне убрал информацию о двух импичментах американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Утверждается, что табличка с соответствующей информацией появилась в музее в сентябре 2021 года. Помимо Трампа, в табличке упоминались другие лидеры США — Эндрю Джонсон, Ричард Никсон, Билл Клинтон.

Теперь в тексте осталось упоминание, что «лишь три президента сталкивались с серьезной угрозой отстранения от должности». В марте Трамп предписал убрать из программ и экспозиций музея всю информацию, содержащую отсылки к «неподобающей идеологии».

Ранее президент США потребовал отказаться от позиции, продвигаемой бывшим американским лидером Джо Байденом, будто американские ценности изначально были вредными и угнетающими. Трамп также потребовал перемен в работе Смитсоновского института, под эгидой которого в Вашингтоне работают исторические и другие музеи, поскольку институт, по его мнению, попал под влияние расово-центричной идеологии.

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