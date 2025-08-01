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14:33, 1 августа 2025Из жизни

Осьминог напал на шестилетнего мальчика в океанариуме

В США осьминог вцепился в шестилетнего мальчика на интерактивной выставке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В контактном океанариуме Сан-Антонио, США, осьминог оставил юному посетителю множество синяков. Об этом сообщает KSAT.

По словам матери пострадавшего мальчика Бритни Тарин, они не в первый раз приходят в этот океанариум. Ее шестилетний сын Лео очень любит наблюдать за животными, особенно осьминогами. Обычно все проходит спокойно, но 14 июля моллюск внезапно напал на ребенка.

Лео засунул руку в аквариум с гигантским тихоокеанским осьминогом, и тот вцепился в его руку. Тарин позвала на помощь сотрудников океанариума. Сначала они не восприняли угрозу всерьез и пошутили, что животное слишком игривое. Однако в итоге женщине и трем работникам понадобилось пять минут, чтобы отцепить осьминога. Он оставил на всей руке мальчика темно-фиолетовые следы от присосок.

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Тарин пожаловалась на руководство океанариума в Министерство сельского хозяйства США. Она отметила, что его правила разрешают трогать животных и кормить их. Обычно рядом с аквариумами стоит сотрудник, который следит за безопасностью, однако в день инцидента рядом с осьминогом никого не было. Женщина считает концепцию океанариума опасной и призывает изолировать осьминога, чтобы он больше никого не ранил.

Несколько дней спустя океанариум Сан-Антонио опубликовал в TikTok видео с осьминогом по кличке Ктулху. В нем сотрудница трогает осьминога и объясняет, что его присоски оставляют безобидные травмы. По ее словам, они исчезают через одну-две недели и не представляют никакой опасности.

Ранее сообщалось, что на Сейшелах осьминог напал на модель из Италии Федерико Кола и попал на видео. Он обвил ногу мужчины и напугал его.

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