Осьминог напал на модель и попал на видео

На Сейшелах манекенщик Кола пережил нападение осьминога и попал на видео

На Сейшелах осьминог напал на модель из Италии Федерико Кола и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Кола купался в Индийском океане, как вдруг рядом с ним появился осьминог. Он обвил ногу мужчины и напугал его. Однако Кола не испугался, взял осьминога в руки и вынес на берег. Там им удалось подружиться.

Осьминог стал ползать по мужчине и не хотел отлипать от него. В конце концов Кола снял морское животное с себя и отпустил его в океан. Манекенщик назвал осьминога своей любовью и пошутил, что эта любовь сама его нашла.

Ранее сообщалось, что ученый-зоолог из университета Оксфорда Тим Коулсон рассказал, что осьминоги способны захватить Землю после исчезновения с нее людей. Он объяснил, что осьминоги умеют решать сложные задачи, общаться друг с другом, манипулировать предметами и маскироваться.

