Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:07, 18 ноября 2024Из жизни

Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

Профессор Оксфорда назвал осьминогов животными, которые заменят людей на Земле
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom  

Ученый-зоолог из университета Оксфорда Тим Коулсон рассказал, что осьминоги способны захватить Землю после исчезновения с нее людей. Об этом он порассуждал в интервью The European.

Профессор заявил, что исчезновение настигнет все виды животных, в том числе и людей. В своей новой книге The Universal History of Us («Всеобщая история нас самих») он решил порассуждать, кто заменит людей и их ближайших родственников — человекообразных обезьян.

Коулсон назвал животных, которые создадут первую нечеловеческую цивилизацию на Земле. По его мнению, это будут осьминоги. Он объяснил, что приматы вряд ли смогут пережить кардинальные экологические изменения: у них небольшая популяция, медленные темпы роста и размножения, к тому же они ограничены только лесными местами обитания. Некоторые птицы и насекомые, по словам ученого, хоть и существуют в сообществах, не обладают мелкой моторикой, необходимой для развития полноценной цивилизации.

Материалы по теме:
Пепельный угар Кто убил флоресских «хоббитов» и готовится уничтожить человечество
Пепельный угарКто убил флоресских «хоббитов» и готовится уничтожить человечество
31 марта 2016
Посыпали пеплом Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Посыпали пепломНеобратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
25 сентября 2017

Осьминоги же считаются одними из самых находчивых и приспособляющихся живых существ. Они умеют решать сложные задачи, общаться друг с другом, манипулировать предметами и маскироваться. «Эти качества могут позволить им осваивать новые ниши и адаптироваться к меняющейся планете, особенно в условиях отсутствия влияния человека», — подчеркнул Коулсон.

Ученый предположил, что осьминоги, скорее всего, не переберутся на сушу, а начнут строить города под водой. Однако для этого им потребуются сотни тысяч и даже миллионы лет. «Конечно, появление цивилизации осьминогов носит умозрительный характер: эволюция непредсказуема, и мы не можем с уверенностью сказать, по какому пути она пойдет в случае вымирания человека», — отметил в конце интервью профессор.

Ранее сообщалось, что ученые из Канады сделали открытие о метаболизме летучих мышей-вампиров. Для этого они заставили животных бегать по специальным беговым дорожкам.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

      В команде Трампа отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России

      Продажи алкоголя в России взлетели до максимума

      Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP по итогам сезона

      Жители Подмосковья описали момент уничтожения атаковавшего регион беспилотника

      Российские бренды бытовой техники решили сократить производство

      Российский полковник на охоте выстрелил человеку в грудь

      Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Беременная Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше