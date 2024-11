Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

Профессор Оксфорда назвал осьминогов животными, которые заменят людей на Земле

Ученый-зоолог из университета Оксфорда Тим Коулсон рассказал, что осьминоги способны захватить Землю после исчезновения с нее людей. Об этом он порассуждал в интервью The European.

Профессор заявил, что исчезновение настигнет все виды животных, в том числе и людей. В своей новой книге The Universal History of Us («Всеобщая история нас самих») он решил порассуждать, кто заменит людей и их ближайших родственников — человекообразных обезьян.

Коулсон назвал животных, которые создадут первую нечеловеческую цивилизацию на Земле. По его мнению, это будут осьминоги. Он объяснил, что приматы вряд ли смогут пережить кардинальные экологические изменения: у них небольшая популяция, медленные темпы роста и размножения, к тому же они ограничены только лесными местами обитания. Некоторые птицы и насекомые, по словам ученого, хоть и существуют в сообществах, не обладают мелкой моторикой, необходимой для развития полноценной цивилизации.

Осьминоги же считаются одними из самых находчивых и приспособляющихся живых существ. Они умеют решать сложные задачи, общаться друг с другом, манипулировать предметами и маскироваться. «Эти качества могут позволить им осваивать новые ниши и адаптироваться к меняющейся планете, особенно в условиях отсутствия влияния человека», — подчеркнул Коулсон.

Ученый предположил, что осьминоги, скорее всего, не переберутся на сушу, а начнут строить города под водой. Однако для этого им потребуются сотни тысяч и даже миллионы лет. «Конечно, появление цивилизации осьминогов носит умозрительный характер: эволюция непредсказуема, и мы не можем с уверенностью сказать, по какому пути она пойдет в случае вымирания человека», — отметил в конце интервью профессор.

