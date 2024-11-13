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16:13, 13 ноября 2024Из жизни

Ученые заставили кровососущих летучих мышей бегать по беговой дорожке

В Канаде летучих мышей-вампиров заставили бегать по беговой дорожке ради науки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: sciencenews.org

Ученые из Канады сделали открытие о метаболизме летучих мышей-вампиров. Об этом пишет Science News.

Чтобы выяснить, как именно кровососущие летучие мыши перерабатывают пищу, ученые из Университета Торонто и Университета Макмастера провели необычный эксперимент. Зная, что обыкновенная летучая мышь-вампир (Desmodus rotundus) не ограничивается полетом для передвижения, но также может ходить по земле в поисках добычи, исследователи поместили нескольких особей на специальные беговые дорожки. После этого животных заставили некоторое время бегать по ним.

Это помогло выяснить, что значительная часть углекислого газа, выдыхаемого летучими мышами во время тренировки (до 60 процентов), поступала от переваривания пищи, отличной от углеводов или жиров, которые обычно питают бегущих млекопитающих. Вместо этого большую часть энергии летучие мыши получали из недавно выпитой коровьей крови, богатой белком; газы содержали явные следы аминокислот, строительных блоков белков.

При этом соотношение выдыхаемого углекислого газа к вдыхаемому кислороду, оставалось неизменным, когда исследователи увеличивали скорость движения. Эта устойчивость является признаком того, что метаболизм летучих мышей сильно отличается от обычных млекопитающих. Соотношение газов обычно меняется, когда упражнения становятся более напряженными, и млекопитающие переходят от сжигания жиров к большей зависимости от углеводов.

Открытие означает, что летучие мыши-вампиры передвигаются в значительной степени за счет метаболизма недавней выпитой крови. Так же функционируют организмы кровососущих насекомых: например, мух цеце и комаров. Это первый подтвержденный случай такого метаболизма у млекопитающих.

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