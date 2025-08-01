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09:57, 1 августа 2025Бывший СССР

Появилось фото солдат уничтоженной роты батальона «Айдар»

В сети появилось фото уничтоженной в Сумской области роты «Айдара»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Факт уничтожения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) был подтвержден появившимся в сети фото подразделения. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Родственники украинских неонацистов 24 ошб в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты», — пишет канал.

Отмечается, что подразделение было уничтожено в районе Бессаловки Сумской области подразделениями группы «Север».

Об уничтожении роты стало известно еще в конце июля. Тогда сестра одного из украинских военнослужащих, пытавшаяся узнать судьбу своего брата, узнала об уничтожении подразделения.

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