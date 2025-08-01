Кристерссон: Украина должна урегулировать однополые браки для вступления в ЕС

Украина должна урегулировать однополые браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) для вступления в ЕС. К этому призвал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Полная юридическая защита всех меньшинств, в частности ЛГБТ-сообщества, является для нас важной частью подхода к вопросу евроинтеграции Украины. Также необходимо правовое урегулирование однополых партнерств», — заявил он.

Ранее ЕС решил урезать четвертый в этом году транш помощи Украине. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 миллиарда евро. Однако Еврокомиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 миллиарда евро.