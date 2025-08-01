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13:13, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянин устроил продавцам шоу и попал под суд

В Перми будут судить мужчину, угрожавшего продавцам игрушечной гранатой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Перми суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, угрожавшего продавцам игрушечной гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в феврале пьяный мужчина пришел в продуктовый магазин с муляжом гранаты и стал угрожать продавцам в торговом зале. Шоу напугало женщин, после чего довольный хулиган ушел. Вскоре его задержали полицейские.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») УК РФ. Россиянину грозит до двух лет колонии.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 50-летнего мужчину залили перцовым баллончиком и отобрали у него два миллиона рублей.

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