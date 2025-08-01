Россиянин получил в лицо струю из баллончика и лишился двух миллионов рублей

В Петербурге мужчину залили перцовым баллончиком и отобрали у него 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге 50-летнего мужчину залили перцовым баллончиком и отобрали у него два миллиона рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел у дома № 65 по Октябрьской улице в Колпино. Вечером неизвестный распылил газовый баллончик в лицо безработного россиянина и забрал его сумку с двумя миллионами рублей, iPhone 7, ключами от квартиры и банковскими картами. Похититель скрылся на электросамокате. Позже сумку нашли, но она оказалась уже пустой.

Возбуждено уголовное дело, нападавшего ищут.

Ранее в Омске возбудили дело в отношении мужчины, облившего девушку из перцового баллончика.