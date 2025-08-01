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12:16, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянин получил в лицо струю из баллончика и лишился двух миллионов рублей

В Петербурге мужчину залили перцовым баллончиком и отобрали у него 2 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 50-летнего мужчину залили перцовым баллончиком и отобрали у него два миллиона рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел у дома № 65 по Октябрьской улице в Колпино. Вечером неизвестный распылил газовый баллончик в лицо безработного россиянина и забрал его сумку с двумя миллионами рублей, iPhone 7, ключами от квартиры и банковскими картами. Похититель скрылся на электросамокате. Позже сумку нашли, но она оказалась уже пустой.

Возбуждено уголовное дело, нападавшего ищут.

Ранее в Омске возбудили дело в отношении мужчины, облившего девушку из перцового баллончика.

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