Сгоревшая машина с телом в российской деревне привела к владельцу автосервиса

Суд дал 15 лет ярославцу за убийство одолжившего ему деньги на автосервис

Ярославский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 48-летнего местного жителя за расправу над мужчиной, который одолжил ему деньги на открытие своего автосервиса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Из материалов уголовного дела следует, что около деревни Козульки был обнаружен сгоревший автомобиль BMW 320 с телом в багажнике. В ходе расследования был установлен причастный к преступлению, который скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его удалось задержать.

Суд установил, что в апреле 2009 года ярославец отмечал день рождения с двумя приятелями в своем автосервисе, для покупки которого он взял в долг 720 тысяч рублей у знакомого. В разгар празднования пришел мужчина, одолживший деньги. Однако должник несколько раз ударил его кувалдой по голове, вместе с приятелями спрятал тело в багажник автомобиля и вывез к деревне. Там он сжег машину, чтобы замести следы.

Его сообщники также приговорены за укрывательство особо тяжкого преступления к лишению свободы.

Ранее сообщалось, что Саратовский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 62-летнего местного жителя Игоря Беспалова, который с особой жестокостью расправился с приятелем в гараже.