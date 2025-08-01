Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:49, 1 августа 2025Силовые структуры

Сгоревшая машина с телом в российской деревне привела к владельцу автосервиса

Суд дал 15 лет ярославцу за убийство одолжившего ему деньги на автосервис
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ярославский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 48-летнего местного жителя за расправу над мужчиной, который одолжил ему деньги на открытие своего автосервиса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Из материалов уголовного дела следует, что около деревни Козульки был обнаружен сгоревший автомобиль BMW 320 с телом в багажнике. В ходе расследования был установлен причастный к преступлению, который скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его удалось задержать.

Суд установил, что в апреле 2009 года ярославец отмечал день рождения с двумя приятелями в своем автосервисе, для покупки которого он взял в долг 720 тысяч рублей у знакомого. В разгар празднования пришел мужчина, одолживший деньги. Однако должник несколько раз ударил его кувалдой по голове, вместе с приятелями спрятал тело в багажник автомобиля и вывез к деревне. Там он сжег машину, чтобы замести следы.

Его сообщники также приговорены за укрывательство особо тяжкого преступления к лишению свободы.

Ранее сообщалось, что Саратовский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 62-летнего местного жителя Игоря Беспалова, который с особой жестокостью расправился с приятелем в гараже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о поступлении первого «Орешника» в войска

    Путин назвал пламенную страсть Запада

    Российский подросток получил смертельный удар ножом от матери друга

    iPhone 16 оказался популярнее iPhone 15

    Путин указал на полную утрату суверенитета ЕС

    Сгоревшая машина с телом в российской деревне привела к владельцу автосервиса

    Путин раскрыл цель России в конфликте на Украине

    Путин высказался о занятии российскими войсками Часова Яра

    Проректор российского медуниверситета похитил чужие премии

    Экс-солистка «Серебра» назвала причину расставания с Губиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости