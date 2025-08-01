Стремление магазинов указывать цену за 100 граммов товара объяснили

Депутат Чернышов: Указание цены за 100 граммов — это введение в заблуждение

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил, почему, по его мнению, многие российские магазины стали указывать цену на 100 граммов товара. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Депутат считает, что покупателей вводят в заблуждение. «Цена за 100 граммом — это подлог. Люди не видят итоговую цену, или она написана мелко. И это неправильно», — сказал Чернышов. Он отметил, что это происходит не только с дорогими товарами, когда продавец боится отпугнуть покупателя ценой за килограмм. Все чаще цену за 100 граммов указывают на дешевую продукцию, популярную среди массовых потребителей.

Ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» уточнил, что указывать цену за 100 граммов продукта, который расфасован в пачку большего размера, это нарушение. «Потому как продавец заявляет то, что не соответствует действительности», — прокомментировал он. Но привлечь продавцов к ответственности сложно.

Ранее сообщалось, что цену за сто граммов стали указывать в магазинах сети «Магнит». Причем это делалось на упаковках с фиксированным объемом или весом. Один и покупателей предположил, что таким образом бизнес вводит россиян в заблуждение.