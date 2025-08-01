Трампа уличили в попытке отвернуться от важного союзника США

FT: Трамп может пересмотреть политику в отношении Тайваня из-за торговой сделки

Провал торговых переговоров между Тайванем и администрацией президента США Дональда Трампа усилил обеспокоенность относительно будущей поддержки острова со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Администрация Трампа также рассматривает возможность понижения статуса двусторонних переговоров по обороне... Эти шаги могут отражать более широкие изменения в политике Вашингтона в отношении Тайваня», — сказано в сообщении.

Издание подчеркивает, что срыв торговых переговоров совпал с попытками Трампа организовать встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и заключить более масштабную торговую сделку с Китаем. Сообщается, что из-за этого Белый дом может пересмотреть приоритеты в своей внешней политике.

Ранее американская администрация повысила импортные пошлины для ряда стран, включая Тайвань. Наибольшие тарифы были введены для Лаоса и Мьянмы (40 процентов), а также Швейцарии (39 процентов). Кроме того, пошлины составили 35 процентов для Канады, 30 процентов — для ЮАР, 20 процентов — для Тайваня и Шри-Ланки, 15 процентов — для Израиля и 5 процентов — для Венесуэлы.