Туристы бросили своего десятилетнего сына в аэропорту Европы и поехали отдыхать

Daily Mail: Родители оставили десятилетнего ребенка одного в аэропорту Испании

Запланировавшие отпуск родители бросили своего десятилетнего сына в аэропорту Европы и поехали отдыхать. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

По данным источника, семья туристов приехала в международный аэропорт Эль-Прат в Барселоне, Испания, и выяснила, что документы их ребенка просрочены. Мальчику запретили лететь, однако это не помешало планам его родителей. Они оставили ребенка одного в аэропорту дожидаться родственников, а сами отправились на рейс.

Школьника обнаружили сотрудники воздушной гавани и обратились в полицию. «Он сказал им, что его родители летят на родину», — сообщил авиадиспетчер в своих социальных сетях.

Полицейские нашли путешественников и доставили в участок, где находился их несовершеннолетний сын. Не уточняется, была ли пара арестована.

Ранее россиянка оставила своего новорожденного ребенка в самолете и ушла за чемоданом. Малыша на кресле обнаружили бортпроводники.