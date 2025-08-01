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21:00, 1 августа 2025Моя страна

В лесах России удалось увидеть оленей-перестраховщиков

«Земля леопарда» показала на видео оленей-перестраховщиков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россиянам показали на видео оленей-перестраховщиков в лесах Приморья. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в Telegram.

На кадрах запечатлены самки пятнистого оленя. Показано, как дикие животные медленно проходят сквозь заросли, а потом останавливаются. В какой-то момент, видимо, один из оленей чувствует что-то неладное и резко отпрыгивает. За ним через секунду побежал и второй сородич.

В заповеднике рассказали, что «олени — ребята общительные». Бывает, что, заметив что-то подозрительное, они дают знак сородичам о потенциальной опасности с помощью свиста. «Но тревожного свиста не произошло… может, просто они решили так переместиться», — заявили специалисты, прокомментировав эту съемку.

Ранее стало известно, что на острове Фуругельма, самом южном в России, впервые зафиксировали водяного оленя. Ученые предполагают, что пара животных переплыла через морской пролив.

Также недавно россиянам показали «дракулу» в самом разгаре ночи. На фотографиях в сети можно было увидеть, как животное с большими ушами и клыками смотрит по сторонам.

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