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13:44, 1 августа 2025Моя страна

Уникальные кадры из нацпарка взбудоражили российских ученых

Редкий водяной олень впервые в истории доплыл до самого южного острова России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Национальный парк «Земля леопарда» сообщил об уникальной находке: впервые на острове Фуругельма, самом южном в России, зафиксировали водяного оленя. Об этом сообщил Telegram-канал дирекции заповедников.

Это редкое для страны животное попало в объектив фотоловушки, установленной на вершине острова. Позже сотрудники обнаружили следы животного в бухте Северная, а затем сняли на видео и самку.

Ученые предполагают, что пара оленей переплыла морской пролив с материка. Эти животные отлично плавают и часто обитают у воды. По одной из версий, они могли мигрировать в поисках новых территорий или спасаясь от хищников.

Появление водяного оленя на острове безопасно для местной экосистемы и является настоящей сенсацией. Впервые вид был замечен в России только в 2019 году, и его распространение вызывает у биологов живой интерес. Специалисты уверены, что олень прекрасно адаптируется в заповеднике.

Факт появления водяных оленей на новых территориях подтверждает, что редкие виды начинают осваивать Дальний Восток более активно.

Ранее тигрята вышли на прогулку с матерью, приняли ванны из грязи, испытав терпение матери, и попали на видео в России.

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