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13:56, 2 августа 2025Бывший СССР

Буданов предсказал распад НАТО и ЕС

Буданов: Распад НАТО и ЕС может стать одним из сценариев развития событий
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Распад НАТО и ЕС из-за политики США может стать одним из сценариев развития событий. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Так он прокомментировал соответствующий прогноз экс-помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова.

«Я боюсь что это один из возможных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас», — предсказал Буданов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о состоявшейся на курорте в Альпах тайной встрече представителей США, Великобритании и Украины. Темой разговора стала перспектива замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. В обсуждении приняли участие Буданов, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ), посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

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