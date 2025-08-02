Буданов предсказал распад НАТО и ЕС

Буданов: Распад НАТО и ЕС может стать одним из сценариев развития событий

Распад НАТО и ЕС из-за политики США может стать одним из сценариев развития событий. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Так он прокомментировал соответствующий прогноз экс-помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова.

«Я боюсь что это один из возможных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас», — предсказал Буданов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о состоявшейся на курорте в Альпах тайной встрече представителей США, Великобритании и Украины. Темой разговора стала перспектива замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. В обсуждении приняли участие Буданов, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ), посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.