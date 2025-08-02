Командующий ВДВ рассказал о переброске соединений в зоне СВО

Командующий ВДВ Теплинский: Десантники ведут бои на сумском направлении

Российские десантники, освобождавшие Курскую область, ведут бои на сумском направлении. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, передает ТАСС.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

Всего на сумское направление перебросили пять соединений ВДВ, участвовавших в освобождении российского приграничья, отметил Теплинский. Речь идет о двух дивизиях, двух бригадах и одном полке, уточнил он.

Ранее Теплинский рассказал о получении российскими войсками в зоне СВО новой модификации автомата АК-12. Бойцы отметили улучшение характеристик оружия, испытав его в штурмовых действиях.

