Командующий ВДВ рассказал о переброске соединений в зоне СВО

Российские десантники, освобождавшие Курскую область, ведут бои на сумском направлении. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, передает ТАСС.
2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.
Всего на сумское направление перебросили пять соединений ВДВ, участвовавших в освобождении российского приграничья, отметил Теплинский. Речь идет о двух дивизиях, двух бригадах и одном полке, уточнил он.
Ранее Теплинский рассказал о получении российскими войсками в зоне СВО новой модификации автомата АК-12. Бойцы отметили улучшение характеристик оружия, испытав его в штурмовых действиях.