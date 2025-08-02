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23:43, 2 августа 2025Спорт

Ягудин рассказал о прошедшей любви к вину

Ягудин признался, что раньше любил красное вино
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о прошедшей любви к вину. Его слова передает Sport24.

Ягудин признался, что любил красное вино. «Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал. Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — отметил он.

Ранее Ягудин поделился экстремальным способом похудения. «Татьяна Анатольевна Тарасова варила кашу с утра на воде, плюс одно яблоко или один банан в день и чашечка кофе», — вспомнил спортсмен.

На Играх в Солт-Лейк-Сити Ягудин одержал победу, обойдя соотечественника Евгения Плющенко. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира.

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