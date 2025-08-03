Из Санкт-Петербурга запустят авиарейс на популярный курорт

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум запустят 14 августа

Самолеты из Санкт-Петербурга в Сухум начнут летать с 14 августа. Такие полеты не осуществлялись с 1993 года, сообщает РБК. Второй рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 20 августа, в дальнейшем они будут осуществляться каждую среду и воскресенье.

Уточняется, что выполнять рейсы будет авиакомпания iFly на самолетах Airbus A330. Возобновление авиасообщения стало возможным после того, как в Сухуме был открыт международный аэропорт имени Владислава Ардзинба в мае 2025 года. Ранее туристы добирались до Абхазии через аэропорты Краснодара, Минеральных Вод или Сочи с последующим наземным трансфером.

12 июня самолет российской авиакомпании iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Абхазию.