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00:02, 3 августа 2025Путешествия

Из Санкт-Петербурга запустят авиарейс на популярный курорт

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум запустят 14 августа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Самолеты из Санкт-Петербурга в Сухум начнут летать с 14 августа. Такие полеты не осуществлялись с 1993 года, сообщает РБК. Второй рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 20 августа, в дальнейшем они будут осуществляться каждую среду и воскресенье.

Уточняется, что выполнять рейсы будет авиакомпания iFly на самолетах Airbus A330. Возобновление авиасообщения стало возможным после того, как в Сухуме был открыт международный аэропорт имени Владислава Ардзинба в мае 2025 года. Ранее туристы добирались до Абхазии через аэропорты Краснодара, Минеральных Вод или Сочи с последующим наземным трансфером.

12 июня самолет российской авиакомпании iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Абхазию.

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