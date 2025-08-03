Певица Рита Ора показала тело в откровенном нижнем белье

Британская певица Рита Ора показала тело в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном размещенном кадре 34-летняя знаменитость предстала в комплекте нижнего белья телесного цвета, который состоял из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом она позировала перед камерой с маской на лице и уложенными в косы волосами. Ее внешний вид дополнили золотые ожерелья, браслеты и цепь на талии. «Лето и дела», — подписала артистка пост, который набрал 45,9 тысячи лайков.

Поклонники оценили фигуру звезды в комментариях. «Летние забавы», «Наша королева», «Великолепное тело», «Ты так удивительна», «Шикарная», — высказывались они.

В июле Рита Ора назвала модный тренд, который ее раздражает.