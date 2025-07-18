Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:42, 18 июля 2025Ценности

Рита Ора назвала раздражающий ее модный тренд

Певица Рита Ора заявила, что длинные юбки с подкладками ее раздражают
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская певица Рита Ора назвала модный тренд, который ее раздражает. Соответствующее интервью с онлайн-магазином Off Trend появилось в TikTok.

Поп-исполнительница заявила, что она терпеть не может подкладки у длинных юбок. «Если ты носишь длинную юбку, я не хочу видеть подкладку, доходящую до середины ног. Она должна быть полностью прозрачная или пускай полностью закрывает ноги», — объяснила она.

В то же время пользователи сети упомянули в комментариях ее коллекцию летней одежды, которую она недавно представила вместе с брендом Primark. Оказалось, что в ней есть несколько юбок подобного дизайна. «Это так, так смешно», «Она знает о своей коллекции с Primark?», «Извини, но я купила у тебя юбку с подкладкой», «Мой красный флаг — это коллекция в Primark», — обсуждали юзеры.

В марте американская актриса и продюсер Джессика Честейн высказалась о современных трендах в одежде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдуманная в Киеве история». На Украине объяснили неспособность ВСУ перейти в наступление по просьбе Трампа

    Стало известно о возможной провокации Сырского

    Россиянин ответил мигранту фразой в духе фильма «Брат» и попал на видео

    Раскрыто число увольняющихся в первый год работы медиков в России

    Отопление включили в 35-градусную жару в российском городе

    Назван способ для задержанного во Франции российского баскетболиста выйти из тюрьмы

    Трамп распорядился рассекретить материалы по делу Эпштейна

    Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана по Украине

    Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат объяснился

    Еще одна страна понизит потолок цен на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости