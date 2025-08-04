Боец Клинок: ВСУ не могут устоять после потери Часова Яра

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут устоять после взятия Часова Яра бойцами Армии России. Об этом рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона ВС РФ с позывным Клинок, передает ТАСС.

«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях», — рассказал Клинок.

Он добавил, что находящийся на горе и тяжелый для взятия из-за своего положения город был взят с помощью слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Часова Яра открывает ВС России путь на Константиновку.