Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 4 августа 2025Бывший СССР

Боец Клинок рассказал подробности взятия Часова Яра

Боец Клинок: ВСУ не могут устоять после потери Часова Яра
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут устоять после взятия Часова Яра бойцами Армии России. Об этом рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона ВС РФ с позывным Клинок, передает ТАСС.

«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях», — рассказал Клинок.

Он добавил, что находящийся на горе и тяжелый для взятия из-за своего положения город был взят с помощью слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Часова Яра открывает ВС России путь на Константиновку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У нового командующего Воздушными силами ВСУ нашлась больная мать под Белгородом. Он продолжает наносить удары по региону

    Решение Эстонии отгородиться от России на границе сочли бессмысленным

    Овечкин заработал больше всех в НХЛ

    ВСУ ударили по железнодорожной инфраструктуре под Волгоградом. Что известно о ночной атаке на Россию?

    В России медведь набросился на пришедшего на визг поросенка пастуха

    Сокращение сроков ультиматума Трампа объяснили

    Найден способ ослабить влияние предрасположенности к ожирению

    Россиянка отказалась ставить надгробный памятник бойцу СВО по одной причине

    Раскрыты подробности госпитализации Ивана Краско

    В Часовом Яре обнаружили подземный пункт ВСУ с инструкторами из НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости