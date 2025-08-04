Долги подавшей на банкротство «дочки» Microsoft в России оценили

Долги подавшей на банкротство «Майкрософт Рус» превысили 1,5 миллиарда рублей

Долги подавшей на банкротство «Майкрософт Рус» превысили 1,5 миллиарда рублей. Задолженность по обязательствам «дочки» Microsoft в России оценили в РИА Новости.

Дочерняя компания американского разработчика программного обеспечения подала заявление на банкротство в арбитражный суд Москвы 24 июля. Ее временным управляющим станет «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В апреле с компании по иску Газпромбанка взыскали более 943 тысяч долларов, из которых большая часть — неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по договору на оказание услуг поддержки Microsoft Unified Support и проценты за пользование чужими денежными средствами. С 2022 года компании предъявили более 30 подобных исков от российских фирм.

По итогам 2024 года чистая прибыль «Майкрософт Рус» составила 174,114 миллиона рублей (плюс 38,9 процента), а валовая прибыль — 78,3 миллиона (минус 21,4 процента).

Microsoft начала сворачивать деятельность в России весной 2022 года, в декабре 2024 года и январе 2025-го были окончательно закрыты филиалы в 13 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В 2023-м в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза против России Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России.