Microsoft решила обанкротиться в России

Microsoft собралась обанкротить свою дочернюю компанию в России

ООО «Майкрософт Рус», дочерняя структура американской корпорации Microsoft в России, приготовилась подать заявление о собственном банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на портале «Федресурс».

Одним из поводов для такого шага стал иск Газпромбанка, который выступает кредитором «дочки». В январе 2025 года банк потребовал взыскать с нее 90,9 миллиона рублей в рамках дела о необоснованном обогащении.

Речь шла о годовом контракте на техническую поддержку, который был заключен в сентябре 2021 года. Однако с апреля 2022 года, на фоне начала боевых действий на Украине, «Майкрософт Рус» прекратила исполнение обязательств по договору и не вернула полученные средства.

В апреле суд частично удовлетворил требования кредитной организации, постановив взыскать 887 тысяч долларов в качестве необоснованного обогащения и 62 тысячи долларов процентов. Также исполнитель должен будет выплатить проценты, начисленные с учетом средневзвешенной процентной ставки по кредитам, до момента фактической выплаты.

Американский технологический гигант начал сворачивать деятельность в России весной 2022 года, в декабре 2024 года и январе 2025-го были окончательно закрыты филиалы в 13 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Год назад в рамках исполнения 12-го пакета санкций Евросоюза против России Microsoft, как утверждают участники рынка, за пару недель отключила от своих сервисов половину организаций из России.