Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:02, 4 июня 2024Экономика

Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России

Softline: Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская корпорация Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину организаций из России. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Softline Андрей Благоразумов.

В частности, российским компаниям недоступны сервисы Visio Online, Project Online и Power BI. Блокировка облачных продуктов началась в середине мая, хотя американская корпорация намеревалась это сделать еще в марте.

«Это [отключения] дает российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов», — поведал Благоразумов.

Ограничения работы в России в Microsoft объясняют 12-м пакетом санкций ЕС против России. Он запретил поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. Ограничения вступили в силу в декабре прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Французский политик потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Что ужаснуло лидера «Патриотов»?

      Участник российского экстремального шоу рассказал о травме пениса

      Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

      Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

      Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

      В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

      СК раскрыл подробности поджога российского храма

      Россиянин проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией

      Мужчина рассказал о потере девственности с женщиной старше его на 37 лет

      В еще одной стране ЕС призвали разрешить Украине атаковать территорию России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше