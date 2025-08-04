Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 4 августа 2025Забота о себе

Кардиолог перечислил рабочие меры профилактики инфаркта

Кардиолог Вахляев: Отказ от курения и вакцинация уберегут от инфаркта
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Уберечь от инфаркта поможет коррекция образа жизни, рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. Рабочие меры профилактики этого смертельно опасного состояния он перечислил в беседе с РИА Новости.

По словам Вахляева, главные меры профилактики инфаркта — это адекватные занятия физической культурой, поддержание нормального веса тела, отказ от курения, современная вакцинация от таких инфекций, как грипп, коронавирусные и пневмококковые инфекции.

Комментируя последнюю рекомендацию, он объяснил, что сейчас ученые рассматривают инфекционно-воспалительную теорию возникновения инфаркта миокарда. «Это ситуация, при которой холестериновая бляшка растет и лопается на фоне инфекционного заболевания или же данный процесс спровоцирован им. Наиболее распространенными среди населения являются острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)», — отметил Вахляев.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья: почему в России хотят ограничить использование вейпов?
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья:почему в России хотят ограничить использование вейпов?
9 сентября 2022

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о первых признаках образования тромбов. По его словам, необходимо обратить внимание на диарею и боль в животе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов

    Трампа попросили признать Палестину

    Губернатор Вологодской области заявил об уходе сети «Красное и Белое»

    Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

    В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

    Мировые цены на нефть начали снижаться

    Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

    Раскрыта причина смерти режиссера Шенгелаи

    Кремль анонсировал международные переговоры Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости