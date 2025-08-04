На Украине легкомоторные самолеты начали превращать в ударные беспилотники

На Украине легкомоторные самолеты переделывают в ударные БПЛА с боевой частью

На Украине легкомоторные самолеты начали переделывать в ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Андрей Руденко.

«[На Украине] научились из легкомоторных самолетов делать ударные БПЛА с боевой частью в виде ФАБ-250. В Киеве в свое время было предприятие "Аэропракт", которое являлось лидером по производству такой техники», — говорится в публикации.

По словам Руденко, информация о том, превращают легкомоторные самолеты в ударные беспилотники на данном предприятии или на другом, отсутствует.

Ранее стало известно, что украинские тяжелые БПЛА «Баба-яга» получили дронов-телохранителей. С такой украинские военные стали использовать беспилотники Mavic.