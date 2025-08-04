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08:49, 4 августа 2025Бывший СССР

Украинские «Бабы-яги» получили телохранителей

РИА Новости: Украинские тяжелые БПЛА «Баба-яга» получили дронов-телохранителей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украинские тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Баба-яга» получили дронов-телохранителей. Об этом заявил командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Крис, передает РИА Новости.

«[Вооруженные силы Украины (ВСУ)] начали использовать дроны Mavic, чтобы наблюдать за движением агродрона. То есть, когда мы подлетаем, они видят нас, и сообщают тому расчету, кто управляет агродроном [«Баба-яга»], и начинают улетать», — уточнил военнослужащий.

Однако, по словам собеседника агентства, данная тактика не помогает бойцам ВСУ сохранять «Баб-яг». Он объяснил, что российские военные за счет точности и оснащения успешно настигают данные тяжелые беспилотники.

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