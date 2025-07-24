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16:35, 24 июля 2025Наука и техника

ВС России применили FPV-дрон с автоматом Калашникова в зоне СВО

ВС России сбили гексакоптер ВСУ квадрокоптером с автоматом Калашникова
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: tass.ru

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России применили FPV-дрон, оснащенный укороченным автоматом Калашникова АКС-74У, в зоне СВО. Аппаратом сбили гексакоптер ВСУ «Вампир», рассказал ТАСС военнослужащий 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Ланцет.

В основе аппарата лежит 10-дюймовый квадрокоптер с креплением для автомата. Дрон предназначен для поражения тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга», которые могут нести бомбы и мины. Ланцет объяснил, что такие беспилотники — это серьезный противник. Их часто применяют в ночное время суток. Кроме того, автомат позволяет поражать пехоту и технику.

После испытаний несколько дронов отправили расчетам, один из которых смог сбить украинский гексакоптер «Вампир». «Расчет получил информацию [о вражеском дроне], оператор взлетел спокойно, без всяких колебаний поразил цель и вернулся, сохранив и автомат, и дрон», — сказал военнослужащий.

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Он добавил, что для поражения цели достаточно приблизиться к ней на дистанцию 10-15 метров. Дроны ВСУ пытаются бронировать, однако такая защита прикрывает узлы аппарата от атак с земли. Ланцет подчеркнул, что инженерам удалось внедрить решение, которое позволяет компенсировать отдачу при стрельбе. При этом собрать дрон с автоматом можно в полевых условиях.

В мае российские военные испытали квадрокоптер с безоткатными дробовиками, предназначенными для перехвата беспилотников противника.

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