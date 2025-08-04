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16:02, 4 августа 2025Силовые структуры

Нападение толпы на безногого участника СВО у бара оказалось покушением на убийство

СК возбудил дело после избиения толпой бойца СВО у бара в Тюмени
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи квалифицировали как покушение на убийство нападение толпы на бойца специальной военной операции (СВО) у бара в Тюмени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий по установлению участников избиения военного.

Инцидент произошел 2 августа около одного из городских баров. Боец передвигался на костылях — его нога была ампутирована. Причиной конфликта стало то, что ветеран случайно задел одного из посетителей бара. Очевидцы утверждают, что охрана не пыталась остановить избиение солдата и не вызвала на место сотрудников полиции.

ЖЗЛ
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