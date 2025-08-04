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07:31, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Мужчина рассказал о странном подарке от матери и возмутил пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником savant99999 пожаловался на странный подарок, который он получил от матери на день рождения. История мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: многих комментаторов возмутил поступок женщины.

Автор поста рассказал, что получил по почте от матери на день рождения открытку, в которой лежали четыре лотерейных билета моментального розыгрыша. По его словам, скретч-слой на них был стерт, а на самой открытке была надпись: «Извини, что ты не выиграл».

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Мужчина подумал, что таким образом мать решила его разыграть, и позвонил ей. Как выяснилось, это была не шутка. «Она сказала, что не уверена в том, что я бы поделился с ней деньгами в случае выигрыша, поэтому заранее их проверила. Это ужасно», — написал он и добавил, что общается с родственницей редко из-за ее тяжелого характера.

Комментаторы раскритиковали поступок женщины. «Она отправила вам свой мусор по почте. Буквально», — заявил один из них. Другой пользователь посоветовал автору поста отправить матери по почте фальшивый лотерейный билет с выигрышем, чтобы проверить, разделила бы она с ним денежный приз. «На день рождения подарите ей коробку с шоколадными конфетами, надкусите каждую и скажите, что просто хотели убедиться, что они свежие», — дал рекомендацию еще один участник обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он заказал ДНК-тест в подарок для своих родственников. Благодаря этому он случайно раскрыл семейную тайну.

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