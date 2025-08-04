Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 4 августа 2025Бывший СССР

Подробности о взятой ВС России части Волчанска раскрыли

ВС России взяли под контроль правобережную часть Волчанска в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Харьковской области. В результате армия РФ взяла правобережную часть Волчанска под полный контроль, передает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Правобереженая часть Волчанска полностью под контролем российских войск», — подтвердил источник канала.

Уточняется, что российские военные берут в Волчанске под огневой контроль логистику и снабжение гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, армия России продвигается севернее Купянска.

Ранее стало известно о взятии контрольно-пропускного пункта (КПП) в Харьковской области на границе с Россией. Речь шла о КПП Гоптовка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

    На Западе вспомнили предупреждение Ельцина о гегемонии США

    Назван источник глобальной угрозы для здоровья человека

    Москвичам пообещали лужи по пояс

    Мышь залетела женщине в рот и лишила ее почти двух миллионов рублей

    Маску пообещали выплатить через два года огромные деньги

    Оценено влияние обрушившегося на Курилы цунами на стоимость рыбы в России

    Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

    Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот»

    Дочь Стива Джобса показала фото в свадебном платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости