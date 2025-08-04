Подробности о взятой ВС России части Волчанска раскрыли

ВС России взяли под контроль правобережную часть Волчанска в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Харьковской области. В результате армия РФ взяла правобережную часть Волчанска под полный контроль, передает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Правобереженая часть Волчанска полностью под контролем российских войск», — подтвердил источник канала.

Уточняется, что российские военные берут в Волчанске под огневой контроль логистику и снабжение гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, армия России продвигается севернее Купянска.

Ранее стало известно о взятии контрольно-пропускного пункта (КПП) в Харьковской области на границе с Россией. Речь шла о КПП Гоптовка.