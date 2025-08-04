Российские военные взяли КПП в Харьковской области на границе с Россией

Военблогер Рожин: ВС России взяли КПП «Гоптовка» в Харьковской области

Российские военные взяли контрольно-пропускной пункт (КПП) в Харьковской области на границе с Россией. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ заняли КПП "Гоптовка" в Харьковской области. Противник ведет обстрел потерянного КПП», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает оборону у Синельниково в Харьковской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Также сообщалось, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском. В связи с этим командование ВСУ начало переброску бригады теробороны для удержания позиций.