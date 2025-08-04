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08:31, 4 августа 2025Бывший СССР

ВСУ начали усиливать оборону у Синельниково в Харьковской области

ТАСС: ВСУ усиливают оборонительные позиции у Синельниково в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает оборону в Синельниковском лесу в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ начали усиливать позиции с целью их удержания в лесу севернее села Синельниково, а также недопущения расширения плацдарма ВС России на левом берегу реки Волчья.

Ранее в силовых структурах рассказали, что 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность после освобождения российскими военными правого берега Волчанска в Харьковской области.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что российские войска в ближайшее время возьмут Купянск под полный контроль. По его словам, данный город — ключ к Харьковской области и прямое направление на Харьков.

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