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23:06, 2 августа 2025Бывший СССР

Украинская бригада потеряла боеспособность под Волчанском

ТАСС: 57-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

57-я отдельная мотопехотная бригада (ОМПБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла боеспособность после освобождения российскими военными правого берега Волчанска в Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что в связи с положением украинской бригады командование ВСУ перебрасывает бригаду теробороны для удержания позиций и сдерживания натиска бойцов Северной группировки. По данным источника, эти военные не готовы к дислокации.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. Российские военные окружают город с двух сторон.

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