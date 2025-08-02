ТАСС: 57-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском

57-я отдельная мотопехотная бригада (ОМПБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла боеспособность после освобождения российскими военными правого берега Волчанска в Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что в связи с положением украинской бригады командование ВСУ перебрасывает бригаду теробороны для удержания позиций и сдерживания натиска бойцов Северной группировки. По данным источника, эти военные не готовы к дислокации.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. Российские военные окружают город с двух сторон.