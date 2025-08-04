В Госдуме предупредили о последствиях антиалкогольной кампании в Вологде

Депутат Куринный: Антиалкогольная кампания в Вологде чревата последствиями

Антиалкогольная кампания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова может привести к нежелательным последствиям, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее магазинам «Красное и Белое» в Вологодской области запретили продавать алкоголь с 25 июля. Потерю лицензии на продажу объяснили нарушениями, которые допустила сеть. В последствии губернатор объявил, что «торговцы смертью» уходят из региона, однако в торговой сети опровергли эту информацию.

Политика Филимонова в области борьбы с алкоголизацией населения может привести к негативным последствиям, так как, судя по всему, это сторонник резких мер и сверхжестких решений.

«Все это делать надо, но медленно, аккуратно и системно. Сейчас это больше пиар и какая-то не очень здоровая реакция со стороны высшего должностного лица региона, которая, в принципе, может привести к нежелательным последствиям», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что ограничение времени продажи алкоголя привело к возникновению стихийного черного рынка в Вологодской области. Жители региона занялись организацией продажи с рук. Запасаться алкогольными напитками с целью сбыта стали таксисты и пенсионерки. Отмечается, что пожилые женщины вечерами сидят у подъездов с сумками, наполненными бутылками пива, вина и водки.

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 марта 2025 года, в будние дни в регионе купить алкоголь возможно только с 12:00 по 14:00. В выходные и праздничные дни продажа осуществляется в обычном режиме.

