Появилось видео с места сходки сотен байкеров в центре столицы российского региона

Очевидцы сняли на видео сходку сотен байкеров в центре Екатеринбурга

Появилось видео с места сходки сотен байкеров в центре Екатеринбурга. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах видны несколько людей около мотоциклов, а также сотни стоящих на площади человек. Отмечается, что байкеры устроили сходку около кинотеатра «Космос».

Члены мотосообщества собрались, чтобы поддержать Надежду Гугумберидзе, пострадавшую в аварии с легковым автомобилем Isuzu.

Владельца легкового автомобиля Алексея Грома в городе прозвали «охотником на мотоциклистов», так как за месяц он попал уже в две аварии с участием байкеров. Последней пострадавшей оказалась Гугумберидзе. В результате ДТП она получила открытый перелом голени и черепно-мозговую травму.