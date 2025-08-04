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05:58, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыты способы защитить свои запросы к ИИ от утечки данных

Рыбников: Нужно очищать кэш и временные данные, чтобы защититься от ИИ-утечки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Особенно важно очищать кэш и временные данные, если устройство с искусственным интеллектом (ИИ) используется несколькими людьми. Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По его словам, научные исследования показали, что ИИ-модели могут быть подвержены атакам, при которых могут извлекаться пользовательские данные.

«Злоумышленники способны получить доступ к информации, которую пользователь вводил в систему. Особенно уязвимы модели, обученные на открытых источниках без строгой фильтрации, а также те, которые продолжают обучение на пользовательских запросах», — отметил Рыбников.

Как пояснил специалист, при использовании ИИ-сервисов у пользователя должно быть понимание, где и как обрабатываются его запросы. Особенно речь идет про зарубежные сервисы.

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При этом, один из самых безопасных вариантов — применение локальных ИИ-решений, поскольку подобные модели работают автономно и передают данные в облако. Также помочь от утечки может ручная фильтрация вводимых данных: Рыбников рекомендовал удалять личные имена, контактные сведения, номера документов и другие чувствительные фрагменты.

В этой связи пользователям также может помочь шифрование файловой системы, которое можно включить с помощью встроенных средств Windows, macOS или Linux.

Ранее в России предсказали влияние ИИ на профессии в будущем. Российский парламентарий Светлана Бессараб предположила, что кассиры и водители могут исчезнуть из-за влияния новой технологии. Кроме того, она спрогнозировала сокращение IT-отрасли.

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