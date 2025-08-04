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17:21, 4 августа 2025Экономика

Риелтор пожаловалась на квартирных туристов

Риелтор Перескокова: На квартирных туристов приходится 5 % покупателей жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Информация о росте спроса на вторичную недвижимость в России не соответствует действительности, а пять процентов покупателей жилья приходится на квартирных туристов. Об этом заявила риелтор Наталья Перескокова в беседе с «Ридусом».

Эксперт отметила, что ключевую ставку, снижение которой, по данным СМИ, обернулось ростом спроса на «вторичку», снизили всего неделю назад. «Пока очень рано говорить об увеличении спроса на вторичное жилье и высчитывать какие-то проценты», — заявила Перескокова.

Она добавила, что снижение ставки оживило рынок, но незначительно. Потенциальные покупатели продолжают откладывать приобретение жилья, дожидаясь лучших условий. При этом на просмотры часто ходят квартирные туристы — люди с отложенным спросом, которые имеют средства на депозитах, но не спешат вкладывать их в недвижимость. «Они долго ходят, смотрят, выжидают, прицениваются, пытаясь подобрать наилучший момент для покупки», — объяснила риелтор.

Ранее эксперты «Известий» заявили, что стоимость вторичного жилья в России может вырасти на 5-7 процентов на фоне увеличения спроса.

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