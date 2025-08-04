Российские военные сбили дрон ВСУ из винтовки и попали на видео

Военкор Котенок: Российские военные сбили украинский беспилотник из винтовки

Российские военные сбили из винтовки беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), погнавшийся за ними. Кадры инцидента опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Попытка украинского FPV-дрона атаковать транспорт с русскими бойцами недалеко от ЛБС. В итоге беспилотник был сбит точным огнем из стрелкового оружия», — сообщил военкор.

Показанное им видео зафиксировало, как российский военный высаживается из транспорта и делает несколько выстрелов из винтовки по дрону, после чего тот падает на землю.

Ранее в сеть попало видео, на котором российский дрон летал за зайцами в ходе патрулирования местности и вылетел на бойца ВСУ. После этого украинский военный был поражен атакой беспилотника.