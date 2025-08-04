Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:13, 4 августа 2025Бывший СССР

Российские военные сбили дрон ВСУ из винтовки и попали на видео

Военкор Котенок: Российские военные сбили украинский беспилотник из винтовки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные сбили из винтовки беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), погнавшийся за ними. Кадры инцидента опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Попытка украинского FPV-дрона атаковать транспорт с русскими бойцами недалеко от ЛБС. В итоге беспилотник был сбит точным огнем из стрелкового оружия», — сообщил военкор.

Показанное им видео зафиксировало, как российский военный высаживается из транспорта и делает несколько выстрелов из винтовки по дрону, после чего тот падает на землю.

Ранее в сеть попало видео, на котором российский дрон летал за зайцами в ходе патрулирования местности и вылетел на бойца ВСУ. После этого украинский военный был поражен атакой беспилотника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скрытые бункеры и мобильные станции обслуживания. Как Украина пытается сохранить оставшиеся у нее F-16?

    Путин обозначил приоритеты в развитии ДНР

    В Госдуме призвали резко ужесточить продажи алкоголя в России

    Первому в России селу дадут звание за вклад в СВО

    Основатель сети «Красное & Белое» опроверг уход из Вологодской области

    Обвиняемым в падении военного истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения

    В российском городе в песочнице на детской площадке появилась гигантская свастика

    В Польше призвали Запад сделать все для отказа Индии от Су-57

    Российские военные сбили дрон ВСУ из винтовки и попали на видео

    Брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в российском алкомаркете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости