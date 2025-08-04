Российский музыкальный фестиваль оказался под угрозой срыва из-за БПЛА

В Калужской области не согласовали фестиваль Signal из-за угрозы атак БПЛА

Музыкальный фестиваль Signal в Калужской области оказался под угрозой срыва — глава администрации Дзержинского района Егор Вирков сообщил, что из-за атак БПЛА на область проведение фестиваля, который должен был пройти в Никола-Ленивце с 14 по 18 августа, может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

«С целью обеспечения противодействия терроризму и в связи с трагическими инцидентами в прошлые годы не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля», — заявил он. Он добавил, что о невозможности согласовать мероприятие организаторам было известно еще в апреле.

Сейчас билеты на сайте фестиваля все еще находятся в продаже и стоят 13 900 рублей.

Ранее фестиваль современной музыки, искусства и архитектуры Signal анонсировал третью волну артистов.