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11:01, 4 августа 2025Силовые структуры

Российского бизнесмена избили в душе изолятора

Ъ: Возбуждено дело после избиения бизнесмена Кириенкова в душе ИВС Рославля
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после избиения смоленского предпринимателя Юрия Кириенкова в душе изолятора временного содержания (ИВС) города Рославля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, коммерсанта, занимающегося строительством, задержали в конце июня по обвинению в покушении, бандитизме и вымогательстве. Ленинский райсуд Смоленска отправил его в СИЗО-1, откуда Кириенкова неожиданно увезли трое полицейских в гражданском автомобиле в город Рославль, где поместили в ИВС местного отдела внутренних дел. Там в душе его сильно избили, а один из силовиков душил коммерсанта, угрожая убийством. От арестанта требовали признать вину по делу и «не ворошить старье».

Позже Кириенкова привезли обратно в СИЗО, где прокурор увидел на его лице следы побоев и инициировал уголовное дело. Коммерсанта также взяли под госзащиту, переведя его в отдельную камеру. В душ теперь он ходит в сопровождении охраны, встречи разрешаются только с личного согласия начальника СИЗО.

Кириенков заявляет, что многие годы сам был жертвой рэкетиров. Он написал на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина жалобу, в которой рассказал, что около десяти лет вынужден платить дань местной ОПГ. А уголовное дело против него было возбуждено после отказа отдать вымогателям свой строительный бизнес, добавляет коммерсант.

Ранее сообщалось, что на Кубани прокуратура просит в два раза ужесточить наказание двум осужденным полицейским, которые избили на допросе сторожа металлическим стулом.

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