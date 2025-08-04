В США призвали Трампа представить Путину план по урегулированию конфликта на Украине

RS: Трампу нужно подготовить подробный план урегулирования конфликта на Украине

Президенту США Дональду Трампу нужно представить российскому лидеру Владимиру Путину план по урегулированию конфликта на Украине. С таким призывом выступил обозреватель Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).

«Путин (...) прав, когда говорит, что для решения конфликта на Украине мирным путем нужно вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа необходимо подготовить подробный план мирного урегулирования», — написал Ливен.

По словам обозревателя, американским властям нужно создать конфиденциальный канал, по которому они направят план Москве.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что президент США получает информацию об украинском конфликте от Киева. Он подчеркнул, что украинские данные значительно искажают текущую ситуацию в зоне боевых действий.

