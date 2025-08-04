Ряд населенных пунктов попали под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об атаке ВСУ на пять населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пяти населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Грайворон вражеский дрон ударил по парковке социального объекта. В результате его детонации загорелся легковой автомобиль — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Различные повреждения зафиксированы у семи автомобилей», — написал чиновник.

В селах Долгое, Двулучное и Нечаевка повреждения получили три частных домовладения. Помимо того, атаке подвергся город Шебекино — беспилотный летательный аппарат взорвался на крыше частного дома.

По словам губернатора, во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

В этот же день появилось видео удара дронов ВСУ по Белгородской области. На кадрах видно, как беспилотник взрывается рядом с припаркованными автомобилями, а другой дрон бьет в одну из машин, после чего фрагменты транспортного средства разлетаются в разные стороны.