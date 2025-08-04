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15:14, 4 августа 2025Россия

Ряд населенных пунктов попали под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об атаке ВСУ на пять населенных пунктов Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пяти населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Грайворон вражеский дрон ударил по парковке социального объекта. В результате его детонации загорелся легковой автомобиль — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Различные повреждения зафиксированы у семи автомобилей», — написал чиновник.

В селах Долгое, Двулучное и Нечаевка повреждения получили три частных домовладения. Помимо того, атаке подвергся город Шебекино — беспилотный летательный аппарат взорвался на крыше частного дома.

По словам губернатора, во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

В этот же день появилось видео удара дронов ВСУ по Белгородской области. На кадрах видно, как беспилотник взрывается рядом с припаркованными автомобилями, а другой дрон бьет в одну из машин, после чего фрагменты транспортного средства разлетаются в разные стороны.

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