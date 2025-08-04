Ряд населенных пунктов попали под удар ВСУ в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пяти населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В городе Грайворон вражеский дрон ударил по парковке социального объекта. В результате его детонации загорелся легковой автомобиль — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Различные повреждения зафиксированы у семи автомобилей», — написал чиновник.
В селах Долгое, Двулучное и Нечаевка повреждения получили три частных домовладения. Помимо того, атаке подвергся город Шебекино — беспилотный летательный аппарат взорвался на крыше частного дома.
По словам губернатора, во всех перечисленных случаях пострадавших нет.
В этот же день появилось видео удара дронов ВСУ по Белгородской области. На кадрах видно, как беспилотник взрывается рядом с припаркованными автомобилями, а другой дрон бьет в одну из машин, после чего фрагменты транспортного средства разлетаются в разные стороны.