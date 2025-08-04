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09:00, 4 августа 2025РоссияЭксклюзив

Психолог назвала четыре признака домашнего насилия

Психолог Кузнецова: Перепады настроения агрессора указывают на домашнее насилие
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maya Kruchankova / Shutterstock / Fotodom

На домашнее насилие могут указывать перепады настроения у агрессора и попытки изолировать жертву. Эти и другие признаки назвала психолог фонда «Мамины руки» Яна Кузнецова в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам, когда за внезапной вспышкой гнева следуют обещания, что подобное больше не повторится, а затем наступает так называемый «медовый месяц», то нужно насторожиться.

Второй признак домашнего насилия — стремление агрессора изолировать жертву от окружающих. При этом ограничение общения с подругами и родственниками происходит под видом заботы, отметила Кузнецова. Со временем это приводит к вспышкам ревности и подозрительности, заканчивающимися постоянным контролем, который, в свою очередь, является еще одним признаком, характеризующем поведение абьюзера.

Кроме того, на домашнее насилие указывает обесценивание и унижение женщины, что может выражаться, например, в недовольстве ее внешним видом, добавила Кузнецова. Это, в свою очередь, бьет по самооценке жертвы.

Психолог также предупредила, что домашние насилие влияет и на детей, даже если жертва — мать. По ее словам, травма свидетеля может оказаться сильнее, чем переживания жертвы. Во взрослом возрасте дети из семей с домашним насилием сами становятся дибо жертвами абьюза, либо агрессорами.

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Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» заявила, что часто жертвы домашнего насилия не могут найти защиту из-за бездействия правоохранительных органов. По ее словам, связано это с тем, что соответствующее законодательство не работает в данном направлении. Потому дела об избиениях в семьях сложно вести, в том числе из-за отказа самих женщин возбуждать уголовное дело в отношении мужей.

ЖЗЛ
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