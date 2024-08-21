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06:00, 21 августа 2024Россия

В России высказались о мерах по борьбе с домашним насилием

Депутат Бессараб заявила о проблемах в работе закона при домашнем насилии

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о мерах по борьбе с домашним насилием. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснила важность профилактики в этих вопросах, а также указала на проблемы с правоприменением действующего законодательства.

«Зачастую, к сожалению, бездействие правоохранительных органов приводит к невозможности найти защиту. Действительно, сейчас это связано не с тем, что у нас нет законодательства, а с тем, что оно не работает в этом направлении по определенным причинам. Конечно, очень сложно такие дела вести, в том числе из-за отказа самих женщин возбуждать уголовное дело в отношении мужей, гражданских мужей и так далее. Это приводит к печальным последствиям, в том числе к тому, что один из тех, кто состоит в отношениях, погибает, а второй садится по приговору», — рассказала Бессараб.

При этом депутат выразила мнение, что отдельный закон о домашнем насилии будет избыточным.

У нас уголовное право содержит достаточное и необходимое количество норм, которые позволяют сегодня не выделять отдельно домашнее насилие

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий также заметила, что российские суды недостаточно часто выносят поставления о запрете на приближение. «Понятно, из-за чего это происходит: очень сложно в 36-метровой квартире предусмотреть раздельное проживание супругов с запретом на приближение», — объяснила она.

«Тем не менее профилактика возможна, и за профилактикой будущее. Сегодня кризисные центры уже предоставляют не только защиту матери и ребенку, но и предлагает такую помощь мужчину. Вот именно на это и на правоприменительную практику нужно делать упор», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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